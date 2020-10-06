Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

06.10.2020 08:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:36
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 884 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 103 bin 569'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 61 bin 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 685 bin 82'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 662 bin 490 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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