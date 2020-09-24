Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869, Meksika'da 601 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869, Meksika'da 601 kişi öldü

24.09.2020 08:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:30
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869, Meksika'da 601 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869, Meksika'da 601 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869, Meksika'da 601 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bin 149'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 508 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, eylül başından bu yana üst üste günlük vaka rekorlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 732 bin 518'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 869 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 138 bin 977'ye, vaka sayısı da 33 bin 281 artarak 4 milyon 624 bin 885'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 992 bin 886 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 601 artarak 74 bin 949'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 786 artışla 710 bin 49'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 510 bin 237 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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