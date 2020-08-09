Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 905, Hindistan'da 935, Meksika'da 695 kişi hayatını kaybetti Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 905, Hindistan'da 935 ve Meksika'da 695 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 905, Hindistan'da 935 ve Meksika'da 695 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 905 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 100 bin 477'ye, vaka sayısı da 49 bin 970 artarak 3 milyon 12 bin 412'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 621 bin 731 vaka ve 25 bin 16 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 94 bin 293 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 935 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 453'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 64 bin 399 artarak 2 milyon 153 bin 10'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 480 bin 884 kişi iyileşti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.?

Meksika?

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 695 artarak 52 bin 6'ya ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 495 artışla 475 bin 902'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 318 bin 638 kişi iyileşti.?

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA