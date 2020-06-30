Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi hayatını kaybetti.

30.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:57

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 692 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 58 bin 314'e, vaka sayısı da 24 bin 52 artarak 1 milyon 368 bin 195'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 275 bin 145 vaka ve 14 bin 398 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 848 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 883 kişide görüldü.

Ülkede 757 bin 462 kişinin de virüsten iyileştiği kaydedildi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 220 bin 657'ye çıktı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 473 artarak 27 bin 121'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 805 artışla 220 bin 657'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 423 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 212 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 567 bin 530'a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 334 bin 972 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü

Kaynak: AA

Manşet

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