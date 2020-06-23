Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü
23.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 654 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 271'e, vaka sayısı da 21 bin 432 artarak 1 milyon 106 bin 470'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 759 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 759 artarak 22 bin 584'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 579 artışla 185 bin 122'ye çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 140 bin 118 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 312 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 933 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 440 bin 215'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 14 bin 11'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 993 artışla 248 bin 189'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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