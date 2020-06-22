Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044, Hindistan'da 445 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044, Hindistan'da 445 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044 ve Hindistan'da 445 kişi hayatını kaybetti.

22.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044 ve Hindistan'da 445 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 641 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 50 bin 617'ye, vaka sayısı da 17 bin 459 artarak 1 milyon 85 bin 38'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1044 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1044 artarak 21 bin 825'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 343 artışla 180 bin 545'e çıktı.

Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 135 bin 279 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 445 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 821 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 425 bin 282'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 445 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 699'a çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 9 bin 496 artışla 237 bin 196'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044, Hindistan'da 445 kişi öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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