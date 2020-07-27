Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü

ANKARA/BUENOS Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ülkelerden Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 555, Meksika'da 306, Hindistan'da ise 708 kişi hayatını kaybetti.

27.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:56

ANKARA/BUENOS Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ülkelerden Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 555, Meksika'da 306, Hindistan'da ise 708 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 555 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 87 bin 4'e, vaka sayısı da 24 bin 578 artarak 2 milyon 419 bin 91'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 483 bin 982 vaka ve 21 bin 606 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı, 1 milyon 634 bin 274 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 306 artarak 43 bin 680'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vakası sayısı da 5 bin 480 artışla 390 bin 516'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 251 bin 505 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı, ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 708 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 771'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 49 bin 931 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 435 bin 435'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 917 bin 568 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü

Kaynak: AA

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