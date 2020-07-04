Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1290, Meksika'da 654, Hindistan'da 444 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1290, Meksika'da 654, Hindistan'da 444 kişi öldü

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1290, Meksika'da 654, Hindistan'da 444 kişi öldü.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1290, Meksika'da 654, Hindistan'da 444 kişi öldü
04.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:19

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1290, Meksika'da 654, Hindistan'da 444 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1290 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1290 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 63 bin 174'e, vaka sayısı da 42 bin 223 artarak 1 milyon 539 bin 81'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 310 bin 702 vaka ve 15 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 500 kişinin ölümüne neden olan virüs, 118 bin 956 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 654 artarak 29 bin 843'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 740 artışla 245 bin 251'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 147 bin 205 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 669'a çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 444 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 669'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 721 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 649 bin 889'a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 394 bin 319 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

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