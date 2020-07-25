Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi öldü.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi öldü
25.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1156 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 85 bin 238'e, vaka sayısı da 55 bin 891 artarak 2 milyon 343 bin 366'ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 463 bin 218 vaka ve 21 bin 206 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 592 bin 281 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 737 artarak 42 bin 645'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vakası sayısı da 7 bin 573 artışla 378 bin 285'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 242 bin 692 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 757 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bin 358'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 48 bin 916 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 336 bin 861'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 849 bin 432 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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