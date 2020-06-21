Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi öldü
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi öldü
21.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1022 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 49 bin 976'ya, vaka sayısı da 36 bin 666 artarak 1 milyon 67 bin 579'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 215 bin 793 vaka ve 12 bin 494 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 824 kişinin ölümüne neden olan virüs, 95 bin 537 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 387 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 387 artarak 20 bin 781'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202'ye çıktı.

Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 131 bin 686 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 306 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 413 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 410 bin 461'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 254'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 13 bin 254 artışla 227 bin 756'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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