Kovid-19'dan son 24 saatte 154 kişinin öldüğü İspanya'da vaka sayıları artıyor
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Kovid-19'dan son 24 saatte 154 kişinin öldüğü İspanya'da vaka sayıları artıyor

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Kovid-19'dan son 24 saatte 154 kişinin öldüğü İspanya'da vaka sayıları artıyor

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 154 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 534 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 154 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 534 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından toplam can kaybı dünden bugüne 154 artışla 75 bin 459'a, vaka sayısı da 3 milyon 284 bin 453'e çıktı.

Salgında üçüncü dalga riskinin artmaya başladığı İspanya'da, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı son bir haftadır yükselişe geçerek bugün 152'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, özerk yönetimlerin sağlık bakanlarıyla birlikte organize edilen video konferansta yaptığı konuşmada, "Dikkatimizi, temkinli olmayı en yüksek seviyede tutmak zorundayız. Çok kritik bir dönemdeyiz. İngiltere'de çıkan Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türünün de etkisiyle yavaş da olsa vaka sayısında yükselişin olduğu bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Kovid-19 aşılama sürecinin Paskalya tatilinde (27 Mart-5 Nisan) ara vermeden devam edeceğini belirten Darias, yaz sonuna kadar halkın yüzde 70'inin aşılanması hedefinin tamamlanmasına kadar İspanyollardan sorumlu hareket edip, kurallara uymasını istedi.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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