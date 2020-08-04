Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 700 bini geçti
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Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 700 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini aştı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 700 bini geçti
04.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:34

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin 514'e, vaka sayısı 18 milyon 578 bin 713'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 159 bin 542 ölümle ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 95 bin 78 ile Brezilya, 48 bin 12 ile Meksika, 46 bin 299 ile İngiltere, 39 bin 820 ile Hindistan, 35 bin 171 ile İtalya, 30 bin 294 ile Fransa, 28 bin 498 ile İspanya, 19 bin 811 ile Peru, 17 bin 617 ile İran, 14 bin 351 ile Rusya, 11 bin 17 ile Kolombiya, 9 bin 850 ile Belçika, 9 bin 745 ile Şili, 9 bin 232 ile Almanya, 8 bin 953 ile Kanada, 8 bin 539 ile Güney Afrika, 6 bin 150 ile Hollanda, 5 bin 99 ile Pakistan, 5 bin 808 ile Ekvador, 5 bin 765 ile Türkiye ve 5 bin 747 ile İsveç izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Endonezya (5 bin 388), Irak (5 bin 17), Mısır (4 bin 888), Çin (4 bin 634), Arjantin (3 bin 873), Bangladeş (3 bin 234), Bolivya (3 bin 228), Suudi Arabistan (2 bin 984), Romanya (2 bin 480), Filipinler (2 bin 115), Guatemala (2 bin 37), İsviçre (1981), Ukrayna (1764), İrlanda (1763), Portekiz (1739), Polonya (1738), Panama (1497), Kırgızistan (1427), Honduras (1384), Afganistan (1288), Cezayir (1239), Dominik Cumhuriyeti (1213), Kazakistan (1058) ve Japonya (1012)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 11 milyon 786 bin 629 kişi iyileşti, 6 milyon 91 bin 570 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: AA

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