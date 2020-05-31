Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 370 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 370 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bini aştı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 370 bini geçti
31.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:47

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bini aştı.

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bin 413'e, vaka sayısı ise 6 milyon 144 bin 980'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 105 bin 529 kişiyle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 38 bin 376 can kaybıyla İngiltere, 33 bin 340 ile İtalya, 28 bin 771 ile Fransa, 28 bin 834 ile Brezilya, 27 bin 125 ile İspanya, 9 bin 453 ile Belçika, 9 bin 415 ile Meksika, 8 bin 600 ile Almanya, 7 bin 734 ile İran, 7 bin 73 ile Kanada, 5 bin 951 ile Hollanda, 5 bin 185 ile Hindistan, 4 bin 634 ile Çin ve 4 bin 555 ile Rusya izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 515), İsveç (4 bin 395), Peru (4 bin 331), Ekvador (3 bin 334), İsviçre (1919), İrlanda (1651), Endonezya (1573), Portekiz (1396), Pakistan (1395), Romanya (1259) ve Polonya (1061)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 2 milyon 726 bin 918 kişi iyileşirken, 3 milyon 47 bin 649 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Haber
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Can Bartu Mete Gazoz Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Beyaz Saray
Şu an buradasınız: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 370 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 01:50:13. #1.15#
title