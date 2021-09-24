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Kovid-19'dan ölen AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısının babası da vefat etti

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Politika
Kovid-19'dan ölen AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısının babası da vefat etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu'nun 81 yaşındaki babası, bir gün sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu'nun 81 yaşındaki babası, bir gün sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede Kovid-19 teşhisi konulan ve 22 Eylül Çarşamba günü yaşamını yitiren 58 yaşındaki Tataroğlu'nun babası Yaşar Tataroğlu (81) dün evinde rahatsızlandı.

Tataroğlu, aile yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tataroğlu'nun cenazesi, bugün Tavas Hırka Mahallesi Mezarlığı'nda oğlunun yanında toprağa verilecek.

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), Kovid-19 önceki gün vefat etmiş, aynı gün toprağa verilmişti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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