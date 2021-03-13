Kovid-19'dan Lübnan'da 48, Tunus'ta 16 kişi daha yaşamını yitirdi
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Kovid-19'dan Lübnan'da 48, Tunus'ta 16 kişi daha yaşamını yitirdi

13.03.2021 03:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 03:15
Kovid-19'dan Lübnan'da 48, Tunus'ta 16 kişi daha yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 48, Tunus'ta 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 48, Tunus'ta 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ülkede 48 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, 2 bin 930 kişi salgına yakalandı, 2 bin 361 kişi iyileşti.

Bugüne kadar ölenlerin sayısının 5 bin 278 olduğu belirtilen açıklamada, 411 bin 839 kişinin virüse yakalandığı bunlardan 322 bin 738'inin ise iyileştiği ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 16 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 640 kişinin enfekte olduğu, 570 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 8 bin 329 kişinin yaşamını yitirdiği, vaka sayısının 240 bin 617'ye yükseldiği, hastalıktan iyileşenlerin de 206 bin 863 olduğu belirtildi.

Ürdün ve Bahreyn

Ürdün 144 bin doz AstraZeneca aşısını, Bahreyn ise 300 bin doz Sinopharm aşısını teslim aldı.

Ürdün haber ajansı PETRA'da, Güney Kore'den gelen ve 144 bin doz AstraZeneca aşısı taşıyan uçağın, başkent Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na ulaştığı bilgisi yer aldı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Faika Bint Said es-Salih'in, 300 bin doz Sinopharm aşısını teslim aldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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