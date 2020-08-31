Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar

Samsun'da dünyaevine giren çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için gelin arabasını çekme karavandan yaptı.

Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar
31.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:06

Samsun'da dünyaevine giren çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için gelin arabasını çekme karavandan yaptı.

Samsunlu 33 yaşındaki Halil İbrahim Keleş ile Siirtli resim öğretmeni 24 yaşındaki Ayşe Şeker, 19 Mayıs ilçesinde yaptıkları düğünle dünyaevine girdi.

Gelin arabasını otomobil yerine çekme karavandan yapan çift, şehir turu attı. Kentte ilginç düğün arabasını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa sporlarıyla uğraştığını ve doğada çekme karavanla birçok kez kamp yaptığını söyledi.

Kovid-19'dan korunmak için gelin arabası olarak kamp yaptıkları karavanı tercih ettiklerini anlatan Keleş, "Otomobilde başkaları da olacağı için virüs bulaşma riski vardı. Çekme karavanı gelin aracı yapmak aklıma geldi. Eşime de bu konuyu açtığımda kendisi de haklı olduğumu belirterek bana destek verdi. Böylelikle çekme karavanı gelin aracı yapmaya karar verdik." dedi.

Ayşe Şeker ise çekme karavanla gelin aracının daha konforlu olduğunu belirterek farklı bir düğün yapmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Magazin
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Güncel
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı 3. Sayfa
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Güncel
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,34'ten işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,34'ten işlem görüyor
MFÖ, hiç bilet satılmadığı için konserlerinin iptal olduğu yönündeki iddialara sert çıkıştı
MFÖ, hiç bilet satılmadığı için konserlerinin iptal olduğu yönündeki iddialara sert çıkıştı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Ferhan Şensoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Jose Sosa Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 11:21:46. #1.15#
title