Kovid-19'dan korunmak için ağız ve boğazı korumak önemli Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başladığı ilk günden bu yana koruyucu tedbirlerin önemine dikkati çektiklerini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başladığı ilk günden bu yana koruyucu tedbirlerin önemine dikkati çektiklerini belirtti.

Yeşilada, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'da Kovid-19 pozitif vakaları üzerine gerçekleştirilen klinik çalışmayı yorumladı.

Kovid-19'da koruyucu tedbirler ile öncelikle ağız ve boğaz bölgesinin korunmasının öneminin İtalya'daki klinik çalışmada bir kez daha kanıtlandığını aktaran Yeşilada, geçen hafta yayınlanan klinik çalışmanın sonuçlarını açıklayan İtalyan araştırmacı Prof. Dr. Ezio Bombardelli'nin, "Virüsün ilk kuluçka merkezinin tükürük ve boğaz hattı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu hat üzerinden gerçekleştirilecek bir müdahale ile virüs yayılmadan önünü kesmek mümkün. Nar kabuğu özütü içeren pastil üçüncü günde virüsü yüzde 91 oranında öldürüyor." değerlendirmesini paylaştı.

Yeşilada, "İtalya'da yapılan son araştırma gösteriyor ki bitki özütlerinin standardize pastil formunda kullanılması vücuda yeni giren virüs üzerinde daha fazla etki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Pastilin ağızda bir bariyer oluşturarak virüsün hücrelere girişini engellediğini aktaran Yeşilada, şunları kaydetti:

"Böylece boğaz bölgesine bir set oluşturarak, virüsün akciğere ulaşmasını engelliyor. Nar kabuğu özütünün hücre içi antiviral etkileri bulunuyor. Doğru pastil kullanımı ile hem virüsten korunabilir hem iyileşmeyi hızlandırabilir hem de başkalarına bulaştırma riskini minimuma indirebiliriz. Karantinanın aşamalı olarak kaldırıldığı ve normal düzene geçmeye çalıştığımız bu dönemde toplu taşıma, AVM, market gibi yerlere giderken ağzınıza bu pastillerden birer tane atarak hem kendinizi koruyabilir hem de virüsün bulaşmasını engelleyebilirsiniz."

Kaynak: AA