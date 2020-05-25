Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 303 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 303 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 303 bini aştı.

25.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:26

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 303 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 303 bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin 911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin 801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 502 bin 606'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 303 bini geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Bayramlaşmak için gittikleri evde, trajediyle burun buruna geldiler Haber
Bayramlaşmak için gittikleri evde, trajediyle burun buruna geldiler
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor Haber
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı Haber
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola İrem Derici Onur Büyüktopçu
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bayram Antalya Ramazan Survivor
Şu an buradasınız: Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 303 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 09:26:13. #1.15#
title