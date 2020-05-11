Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti
11.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:02

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 500 bin 181 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (256 bin 336), İspanya (176 bin 439), Almanya (145 bin 600), İtalya (105 bin 186), İran (86 bin 143) ve Çin (78 bin 144) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 196 bin 193'e ulaşırken, virüs nedeniyle 284 bin 33 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı Haber
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu Haber
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı Haber
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
'Anne lütfen ölme' çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
"Anne lütfen ölme" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda 'Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım' düşüncesi başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Gülben Ergen Fahriye Evcen Özer Kızıltan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Silah 21 Mart
Şu an buradasınız: Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 12:44:41. #1.15#
title