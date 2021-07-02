Kovid-19'dan etkilenen işletmelere KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek verdiklerini bildirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek verdiklerini bildirdi.

Kukuş, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Dursun Dağdelen'i ziyaret etti.

Kukuş, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere sermaye desteği sağladıklarını söyledi.

Başvuruları 9 Temmuz'a kadar alacaklarını anlatan Kukuş, şöyle devam etti:

"Girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Ülke, bölge ve il ekonomisine katkı sağlıyoruz. KOSGEB tarafından 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' kapsamında sermaye desteği sağlanacaktır. İşletmelere verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti ölçeğe göre mikro işletmeler için aylık 10 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam 30 bin lira, küçük işletmeler için aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam 75 bin liradır. Kullanılan destek 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4'er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte toplam 5 yıl vade ile geri ödenecektir."

Mikro ve küçük işletmeleri söz konusu destekten yararlanmaya davet eden Kukuş, salgının KOBİ'ler üzerindeki etkisini azaltmak için tüm enstrümanları aktif şekilde kullandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan