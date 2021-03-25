Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin'in Valisi Su "ev ziyaretleri"ne dikkat çekti
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Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin'in Valisi Su "ev ziyaretleri"ne dikkat çekti

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Kovid-19'da 'yüksek riskli' Mersin'in Valisi Su 'ev ziyaretleri'ne dikkat çekti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının büyük çoğunluğunun ev ziyaretleri nedeniyle görüldüğünü belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının büyük çoğunluğunun ev ziyaretleri nedeniyle görüldüğünü belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan Mersin'de, Vali Su başkanlığında Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Su, toplantıdaki konuşmasında, Kovid-19'la ilgili tüm tedbirlerin alındığını, kent genelinde yaklaşık 8 bin personelle denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Virüsün, ev ziyaretlerinde bulaştığının görüldüğünü vurgulayan Su, şunları kaydetti:

"Denetimlerin olumlu sonuçlarını alıyoruz ancak bulaşının en çok olduğu alan ev içi. Sahada, caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde, her yerde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz ama hepimizin uygulaması gereken konu, ev içi bulaşılar. Ev ziyaretleri, beraber oturmalar ve bu görüşmelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi. Bunları her zaman, her platformda dile getirerek vatandaşlarımızdaki duyarlılığı yükseltmemiz gerekli. Bunu yapacak olursak inanıyorum ki çok daha iyi noktalara geleceğiz, başarılı olacağız. Sahada, otobüslere binişte HES kodu kontrolünden, pazar yerlerine yönetici atamaya kadar tüm kontrolleri yapıyoruz. Sigara içilmemesi gereken caddeleri belirledik, hepsiyle ilgili tedbirleri kontrol ediyoruz ve gereğini yapıyoruz ancak ev içi bulaşı konusunda bir kez daha vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum, tedbirlere hep birlikte riayet etmeyi sürdüreceğiz. En önemli tedbir, maske, mesafe ve hijyendir. Bunları yaparken aynı zamanda da ev oturmalarında mutlaka tedbirli olacağız. Bunları bu süre zarfında ötelemek de yapılacak en doğru iş olacaktır."

İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de yaptığı sunumda, kentteki Kovid-19 bulaşılarının yüzde 60'ının ev içi görüşmelerden kaynaklandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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