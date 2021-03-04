Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin ile "orta riskli" Adana'da tedbirler denetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ile "orta riskli" kentlerden Adana'da tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, vatandaşların alışveriş yapmak için sıklıkla tercih ettiği İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Esnafı ve vatandaşları Kovid-19 tedbirlerini sürdürmeleri konusunda uyaran Su, gazetecilere, kontrollü normalleşme süreci kapsamında denetim yaptıklarını söyledi.

Su, tedbirlere uyanlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kentimiz risk haritasında turuncu kategoride. Hedefimiz bunu mavi yapmak. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle iş yeri sahiplerimiz ve vatandaşlarımız kurallara uyacak. Bizler de tüm ekiplerimizle sahada olacağız ve olmaya devam edeceğiz, bunları kontrol edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki bilinç ve farkındalığını sürekli diri ve dinç tutmak zorundayız."

Bir gazetecinin ek tedbir alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Su, "Tedbirlerimizi uygulayalım, gerekirse ona göre değerlendirme yaparız." dedi.

Gülnar ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Silifke ilçesinde de Kaymakam Namık Kemal Nazlı denetimlere katıldı.

Adana "orta riskli" iller arasında

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "orta riskli" iller arasında yer alan Adana'da, Vali Süleyman Elban, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yapılan denetimlere katıldı.

İş yerlerini ziyaret eden Elban, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinde iş yerlerinin belirlenen kurallara göre açıldığını anımsattı.

Vatandaşların kurallara çok ciddi uyduklarını ve kendilerine destek olduklarını ifade eden Elban, ciddi denetim yapmasıyla bu sonucun ortaya çıktığını belirtti.

Elban, kentte Kovid-19 tedbirleriyle ilgili iyi gidişatın sürmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu güzel bir şey ama bundan sonrası daha önemli. Her alanda kurallara uymaya devam edersek bu pandemi sürecini en az sıkıntıyla atlatırız. Aksi halde virüsün niteliği gereği, virüs hızlı bulaşmaya müsait bir yapıda. Hem vatandaşlarımızın hem kamu görevlilerinin uzun uğraşlarla, çok büyük emekleriyle elde edilmiş bu başarı, ortaya çıkmış olan bu güzel tablo bir anda bozulabilir. Dolayısıyla bunun devamı hepimizin yine gayretine ve dikkatine kalıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar