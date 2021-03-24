Kovid-19'da "yüksek riskli" Mersin'de hedef nüfusta aşılama oranı yüzde 75'i geçti

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, kentte hedef nüfus olarak belirlenen 250 bin kişide aşılama oranının yüzde 75'i aştığını bildirdi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, kentte hedef nüfus olarak belirlenen 250 bin kişide aşılama oranının yüzde 75'i aştığını bildirdi.

Ceviz, Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" illerden Mersin'deki çalışmaları ve gelinen son durumu gazetecilere değerlendirdi.

Aşılama çalışmalarının 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başladığını ve tamamına yakınının aşılandığını aktaran Ceviz, şöyle konuştu:

"Öncelikli grupta yer alan huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve buralarda çalışanlar ile 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma süreci başlamıştır. Bu grupta hedef nüfusumuz ise 250 bin kişi civarındadır. Bugün itibarıyla ilimizde kendi arzularıyla randevu alıp, aşısını yaptıran hedef nüfus oranımız yüzde 75'i geçmiştir. İkinci dozunu da yaptırarak aşılama süreci sona eren hedef nüfus oranımız ise yüzde 55'lere ulaşmıştır. Bu rakamları anlık olarak takip ediyoruz."

Ceviz, kamu ve özel sağlık tesislerindeki 211 merkezde aşılama hizmeti verildiğini belirterek, "İleri yaştaki vatandaşlarımızın aşılarını evde yapmak üzere ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde mobil aşı ekiplerimiz ve evde sağlık hizmeti birimlerimizce aşılama hizmeti verilmektedir. Müdürlüğümüzün aşı tedariki ve dağıtımı konusunda bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Tüm aşılama merkezlerimizin en kısa sürede aşı ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz. Aşılamayla birlikte hastaneye yatış oranlarında bariz bir düşüş görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede, filyasyon çalışmalarının önemine vurgu yapan Ceviz, kent genelinde 231 filyasyon ekibinin oluşturulduğunu aktardı.

Vatandaşların doğru bilgiye ulaşmaları, semptom gösterenlerin evde numunelerinin alınması ve danışmanlık hizmeti verilmesi için Kovid-19 Çağrı Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Ceviz, merkezde vatandaşların taleplerinin karşılandığını, pozitif ve temaslı kişilerin de izolasyon süresi boyunca düzenli olarak arandığını dile getirdi.

Ceviz, kentin yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarına da değinerek şunları kaydetti:

"İl genelinde toplam yatak kapasitemiz 4 bin 993. Kamu ve özelde toplam 1058 yoğun bakım yatağımız var. İhtiyaç duyduğumuz anda mevcut yatak kapasitesi ve yoğun bakım yataklarımızı yüzde 30 arttırma imkanımız var. Şehir hastanelerimizin tüm yataklarının birinci basamak yoğun bakım yatağı olarak kullanılabilmesine uygun bir yapısı mevcuttur. İlimizde servis yatak doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 55, yoğun bakım yatak doluluk oranlarımız ise yüzde 73'tür. Bu oranların ağırlıklı kısmı Kovid-19 olmayan, 'non-covid' olarak bilinen hastalardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar