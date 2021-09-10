Kovid-19'da mavi kategoriye geçen Ağrı'da sağlıkçılar 'ikna' ve 'aşı' mesaisi yaptı - Haberler
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Kovid-19'da mavi kategoriye geçen Ağrı'da sağlıkçılar "ikna" ve "aşı" mesaisi yaptı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Kovid-19'da mavi kategoriye geçen Ağrı'da sağlıkçılar

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "mavi" kategoriye yükselen Ağrı'da sağlık ekipleri, aşılama oranının artırılması için yoğun ikna ve aşı çalışması yürüttü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "mavi" kategoriye yükselen Ağrı'da sağlık ekipleri, aşılama oranının artırılması için yoğun ikna ve aşı çalışması yürüttü.

İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, AA muhabirine, 4 Temmuz'da kentteki aşılama oranının yüzde 35,3 seviyesinde olduğunu söyledi.

İki aylık yoğun çalışmayla bu oranı yüzde 75'e çıkardıklarını ifade eden Daharlı, "Sağlık çalışanlarımızla bir plan yaptık ve mobil aşı ekiplerini artırdık. İlçelerde de çadırlar kurduk. Her ilçede 2 tane olmak üzere toplamda 13 çadır ve 60 ekiple sahaya çıktık. Şehrin 3 kontrol noktasında emniyet ve jandarma ekipleriyle kente giren her kişiye aşı sorgulaması yaptık. Gelinen noktada sağlık çalışanlarının özverisi büyük." diye konuştu.

Daharlı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde vatandaşların aşıya karşı direnç gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgesel şartlar ile sosyal medyada yanlış algılamalardan dolayı çok zorlandık. İkna etmek için ekip arkadaşlarımız kapı kapı, ev ev dolaştı. Bu süreç de aşılama oranını artırdı. Ekiplerimiz çok emek harcadı. 'Yeter ki ilimizde sağlık hizmeti ve aşılama aksamasın, vaka sayıları azalsın.' diye çalışmalara hız verdik. Dün itibarıyla da yüzde 75 olduk. Aşılamada emeği geçen başta sağlık ekipleri olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve tüm resmi kurumlara da teşekkür ediyorum. Muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda büyük emekleri oldu. Aşıya karşı çıkanlara ikna çabasıyla doğruları anlattık."

Tereddütü bulunan vatandaşların ikna olmasıyla aşı oranının arttığını anlatan Daharlı, aşılanma arttıkça kentte yoğun bakımda yatan hasta sayısının da önemli oranda düştüğünü sözlerine ekledi.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19'da mavi kategoriye geçen Ağrı'da sağlıkçılar 'ikna' ve 'aşı' mesaisi yaptı - Haberler
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