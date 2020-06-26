Kovid-19'da ikinci dalgayla karşı karşıya olan 10 ülke
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'da ikinci dalgayla karşı karşıya olan 10 ülke

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aralarında Almanya, ABD, Fransa ve İran'ın da bulunduğu ülkelerin ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, Türkiye'nin ise önlemlerdeki gevşemelerin ardından iyileşme görülen ülkeler arasında bulunduğu ifade edildi.

Kovid-19'da ikinci dalgayla karşı karşıya olan 10 ülke
26.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:39

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aralarında Almanya, ABD, Fransa ve İran'ın da bulunduğu ülkelerin ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, Türkiye'nin ise önlemlerdeki gevşemelerin ardından iyileşme görülen ülkeler arasında bulunduğu ifade edildi.

Guardian gazetesinin Oxford Üniversitesi verilerini esas alarak yaptığı analize göre, bugüne kadar 25 binden fazla koronavirüs vakası görülen 45 ülkeden 21'i önlemleri gevşetirken, bunlardan 10'unda vakalar yeniden artışa geçti.

Örneğin Almanya'da Kovid-19 virüsü bulaşma katsayısı, bir mezbahada çıkan vakaların ardından 3 kat artarken, Suudi Arabistan ve İran'da da yeni artışlarla ikinci dalganın işaretleri görüldü.

İkinci dalga tehlikesi olan ülkeler

Bu ülkelerin her birinin, daha az şiddetli de olsa ikinci bir salgın dalgası ihtimaliyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bu ülkeler haftalık artışa göre Almanya (yüzde 36,7), Ukrayna (yüzde 29,3), ABD (yüzde 24,6), İsviçre (yüzde 15,1), Bangladeş (yüzde 12,9), Fransa (yüzde 12), İsveç (yüzde 11,2), İran (yüzde 6,6), Endonezya (yüzde 2,3) ve Suudi Arabistan (yüzde 0,3) olarak sıralandı.

Türkiye iyileşme görülenler arasında

Türkiye ise, "önlemleri gevşeten ve düzelme görülen ülkeler" arasında yer aldı. Uzmanlar bu listedeki ülkelerin sayılardaki düşüşe rağmen dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bu ülkeler, haftalık düşüşe göre Türkiye (yüzde 3,6), Belçika (yüzde 9,6), Kanada (yüzde 12,2), Polonya (yüzde 13), Pakistan (yüzde 20,2), BAE (yüzde 22,2), Belarus (yüzde 23,9), İtalya (yüzde 30,9), İspanya (yüzde 61,4), Singapur (yüzde 67,8) ve Hollanda (yüzde 86,5) şeklinde oluştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum Haber
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Volkan Bozkır Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Kovid-19'da ikinci dalgayla karşı karşıya olan 10 ülke - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 18:42:34. #1.14#
title