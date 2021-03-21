Kovid-19'da "çok yüksek riskli" Samsun'da sessizlik hakim
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Kovid-19'da "çok yüksek riskli" Samsun'da sessizlik hakim

21.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' Samsun'da sessizlik hakim
Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' Samsun'da sessizlik hakim
Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' Samsun'da sessizlik hakim
Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' Samsun'da sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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