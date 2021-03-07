Kovid-19'da "çok yüksek riskli" Osmaniye ile "yüksek riskli" Mersin'de sessizlik hakim
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Kovid-19'da "çok yüksek riskli" Osmaniye ile "yüksek riskli" Mersin'de sessizlik hakim

07.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:59
Kovid-19'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Osmaniye ile "yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Osmaniye ile "yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Osmaniye'nin işlek yerleri olan Musa Şahin, Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda sürücü ve yayaların dışarı çıkma izinlerini kontrol etti, izni olmayanlara ceza uyguladı.

Mersin'de de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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