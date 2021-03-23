Kovid-19'da "çok yüksek riskli" Konya'da tedbirlere uymayan vatandaşlar tepki çekiyor
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Kovid-19'da "çok yüksek riskli" Konya'da tedbirlere uymayan vatandaşlar tepki çekiyor

23.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:30
Kovid-19'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Konya'da bazı vatandaşların tedbirlere uymaması tepkiyle karşılanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Konya'da bazı vatandaşların tedbirlere uymaması tepkiyle karşılanıyor.

Polis ekipleri, salgınla mücadelede "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında uygulamalar yapıyor.

İşlek yerlerden Alaaddin Bulvarı ve Zafer Meydanı'nda genel olarak kurallara uyulurken, bazı esnaf ve vatandaşların ise maskelerini burun ve çene altında kullandığı görüldü.

Kentte vakaların fazlalığına ve yağışlı havaya rağmen trafiğin yoğun olması dikkati çekti.

"Böyle giderse daha çok vaka ve ölüm olacak"

Lokanta işletmecisi Hasan Gürbüz, Kovid-19 nedeniyle 3-4 aydır işlerinde azalma olduğunu dile getirerek, "Sadece paket servisle idare ediyoruz. Tabii herkes gibi biz de zorlanıyoruz. İşler istediğimiz gibi değil ama maske kurallarına uyulmadığı sürece böyle devam edecek gibi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ömür Deveci ise yetkililerin çağrılarının kentte karşılık bulamamasından şikayet ederek, "Böyle giderse daha çok vaka ve ölüm olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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