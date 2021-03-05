Park ve ormanlara girişe kısıtlama getirildi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Edirne'de salgınla mücadele kapsamında bazı bölgelere girişler kısıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Edirne'de salgınla mücadele kapsamında bazı bölgelere girişler kısıtladı.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tedbirler uygulamaya alındı.

Buna göre, Tunca ve Meriç nehirleri kenarı, Kent ve Tavuk ormanları, Bosnaköy ve NATO Köprüsü civarı, kent merkezindeki parklar kullanıma geçici olarak kapatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri büyük marketlerin otoparkları kullanım dışı olacak.

Kurul kararının açıklanmasının ardından polis ekipleri, adı geçen yerlerdeki vatandaşları bölgeden ayrılmaları yönünde uyardı, bu alanların girişlerine şerit çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar