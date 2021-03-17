Kovid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde vakaların "sıfırlanması" için topyekün mücadele başlatıldı
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Kovid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde vakaların "sıfırlanması" için topyekün mücadele başlatıldı

17.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:03
Kovid-19'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakamlık vakaların "sıfırlanması" için topyekün salgınla mücadele başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakamlık vakaların "sıfırlanması" için topyekün salgınla mücadele başlattı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Son haftalarda ilçede vakaların varyant virüsün etkisiyle arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor. Unutmayalım ki, evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz olarak gerçekleşiyor ve hızlı yayılan virüsün bulaşmasını daha da kolaylaştırıyor." denildi.

Vaka sayısının sıfırlanıp salgının sona ermesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hıfzıssıhha kurul kararıyla da yasaklanan ev ziyaretleri noktasında komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Kendimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için daha duyarlı olalım. Tüm kurallara uyarak en kısa sürede normalleşelim. Birlikte başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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