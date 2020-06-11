Kovid-19, çocukları ve gençleri obeziteyle vuruyor
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Kovid-19, çocukları ve gençleri obeziteyle vuruyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, obezitenin birçok sağlık sorunu gibi böbrek hastalıklarının da önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün ise tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki Kovid-19 nedeniyle genç obez hasta ilişkisi nedeniyle yoğun...

Kovid-19, çocukları ve gençleri obeziteyle vuruyor
11.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:07

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, obezitenin birçok sağlık sorunu gibi böbrek hastalıklarının da önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün ise tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki Kovid-19 nedeniyle genç obez hasta ilişkisi nedeniyle yoğun bakım yatışları tespit ediliyor." dedi.

Erk, yaptığı açıklamada, geçen yılın verilerinde göre Türkiye'deki obez hastaların yüzde 60'ını 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Tıp otoriteleri tarafından hastalık olarak görülen obezitenin, maalesef toplumda özellikle çocuklar için büyüme döneminde atılacak kilo olarak düşünüldüğünü ifade eden Erk, vakıf olarak uzun yıllar çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek ve konuya dikkat çekmek üzere sayısız projeler ve eğitimler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Erk, bu çalışmalarda önce sağlıklı ve dengeli beslenmeye, ardından hareketsiz kalmamaya dikkat çektiklerini belirterek, "Ancak bugün geldiğimiz noktada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de haftalar süren karantina süreci, fiziksel aktiviteyi azaltırken dengesiz beslenmeyi arttırdı. Türkiye'de her yıl yüzde 8 oranında artış çocuk obez hasta sayısı 2020 için çok daha vahim bir tablo ile karşımıza çıkacak." ifadelerini kullandı.

ABD kaynaklı araştırmalara göre, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocuk hastalar arasında altta yatan en yaygın sebebin yüzde 22 ile obezite olarak tespit edildiğini vurgulayan Erk, 2-6 yaş arası obez hastaların yüzde 67'sinin mekanik ventilasyona ihtiyaç duyarken, bu oranın normal kilolu çocuk hastalarda yüzde 20 olarak gerçekleştiğini anlattı.

Timur Erk, "Dünya genelinde araştırmalarla ortaya konulan Kovid-19 çocukluk/gençlik çağı obezitesi ilişkisi, büyük tehlikeye işaret ediyor. Farklı ülkelerde hazırlanan yoğun bakım klinik gözlem raporları, yoğun bakımda yatan genç hastalarının büyük çoğunluğunun obez olduğuna işaret ediyor. Geleceğimizi, obezite ve eşlik eden hastalıklar döngüsünden kurtarmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Bugünün çocuklarının geleceğin kronik hastalıklı bireyleri olmaması için aileleri iş birliğine davet eden Erk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durumda ailelerden her zaman olduğundan daha üstün bir çaba bekliyoruz. Bugün her ne kadar ilk dalganın sönümlendiği, tedbirlerin gevşetildiğini gözlemliyorsak da olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Mart ayından bu yana aktif spordan ve açık alanda hareketten uzaklaştık. Gerek hareketsizlikten, gerekse strese bağlı olarak, biraz da sosyal medyanın da etkisiyle normalden daha fazla yiyecek tüketerek kilo aldık. Hem kas gücümüzü yeniden kuvvetlendirerek ideal kilomuza ulaşmak, hem bağışıklığımızı desteklemek, hem de Kovid-19 açısından sonbahar aylarında beklenen belirsiz duruma hazırlıklı olmak için sadece çocuklarımızı değil, her yaş grubunu yetersiz, dengesiz ve düzensiz beslenmeden uzak tutmalıyız. Bu konuda beslenme uzmanlarından ve uzman hekimlerden destek almak üzere harekete geçmeliyiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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