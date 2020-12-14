Kovid-19, çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nu tetikliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid-19, çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nu tetikliyor

14.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:30
Kovid-19, çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nu tetikliyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış veya virüsü atlatmış çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nun görülebildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış veya virüsü atlatmış çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nun görülebildiği bildirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Binnaz Çelik, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan veya atlatan çocukların, ateş, döküntü, kırgınlık, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan Multisistem İnflamatuar Sendromu'na yakalanabildiğini söyledi.

Kovid-19'un çocuklara bir şey yapmadığı yönünde yanlış bir algı olduğunu belirten Çelik, virüsün çocuklara da olumsuz etkilerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Çelik, çocukların da dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk geçirdiği dönemde veya 4-6 hafta sonrasında Multisistem İnflamatuar Sendromu ile çocuklar bize yatıyor. Tüm sistemleri etkileyen ateşle gelen ve gastroenterit sistem, kardiyovasküler sistem ve ciltte döküntü gibi bulgularla hastalık karşımıza çıkıyor. Çok ciddi şekilde çocuklar etkilenebiliyor. Eğer tanı koymazsak ve uygun zamanda tedaviye başlamazsak ölümle sonuçlanabiliyor maalesef. Geçen hafta meslektaşımızın Kovid-19'u geçireli 3 hafta olan 9 yaşında bir çocuğu döküntü, ateş ve ishal bulgularıyla bize geldi. Biz bu sendrom olabileceğini düşünerek tetkik ettik ve enfeksiyon bulguları çok yüksek çıktı. Damardan tedavi uyguladık, 24. saatte bulguların çok hızlı şekilde gerilediğini gördük."

Kovid-19 geçiren veya atlatan çocukların ailelerine ateşin uzaması, döküntü, kırgınlık, halsizlik ve iştahsızlık gibi durumlarda doktora başvurmalarını öneren Çelik, Kovid-19 ilişkili Multisistem İnflamatuar Sendromu'nun literatüre girdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

İlgili Haberler

'Koronavirüs ve deprem korkusu panik atağı tetikliyor'
"Koronavirüs ve deprem korkusu panik atağı tetikliyor"
DİYARBAKIR - Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik
DİYARBAKIR - Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik
'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının belirtileri aynı'
'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının belirtileri aynı'
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Serdar Aziz Çağdaş Atan Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Adana Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19, çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nu tetikliyor - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:51:56. #1.14#
title