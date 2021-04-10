Kovid-19 bakımından "çok yüksek riskli" Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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Kovid-19 bakımından "çok yüksek riskli" Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Kovid-19 bakımından 'çok yüksek riskli' Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin "İllere Göre Risk Durumu Haritası"nda "çok yüksek riskli" kentlerden biri olan Ankara'da dün saat 21.00'de başlayıp 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlama çerçevesinde polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Kentin özellikle cadde ve meydanlarında kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak vatandaşlardan izin belgelerini göstermelerini istiyor.

Yaya devriye görevinde bulunan polisler de vatandaşların istisna kapsamında olup olmadığını kontrol ediyor.

Vatandaşların genel itibarıyla kısıtlamaya uydukları, sokak, cadde, meydan ve parklarda az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Saat 17.00'ye kadar alışveriş yapılabiliyor

Başkentliler, 10.00-17.00 saatlerinde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerden yürüyerek giderek alışverişlerini yapabiliyor.

Yine belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da çevrim içi aldıkları siparişleri teslim edebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri vatandaşlara hizmet veriyor.

Lokanta, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise 10.00-20.00 saatlerinde paket servis hizmeti sunuyor.

Çevrim içi hizmet veren firmalar da 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini vatandaşlara ulaştırabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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