Kovid-19 Avrupa'da yayılıyor

27.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da yayılmaya devam ederken, İspanya ve İtalya'da turizmin olumsuz etkilenmeye başladığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, İtalya ve İspanya'dan dönen 2 kişide koronavirüs görüldüğünü bildirdi. Böylece vaka sayısı 15'e çıkarken, bu kişilerden 8'inin daha önce taburcu edildiği belirtildi.

İspanya'da isetoplam 12 vaka tespit edilirken, hastalar arasında durumu ağır olanın bulunmadığı duyuruldu.

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, yeni vakalar arasında ilk kez, yurt dışına gitmediği halde virüsü kapan bir kişi de bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden İspanyol bir gazetecinin testleri de pozitif çıktı. Buna ilaveten 3-4 taraftarın da koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Futbol sahalarını da etkileyen salgından dolayı UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam oynanacak İnter-Ludogorets maçında İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'na taraftar alınmayacak.

İspanyol basını koronavirüsün İspanya ve İtalya'da turizmi olumsuz etkilemeye başladığını yazdı. İtalya'da turizmde iptallerin yüzde 40'a ulaştığı belirtildi.

Ayrıca başta tekstil sektörü olmak üzere Çin'den mal alan Avrupalı birçok firmanın Türkiye'ye yönelmeye başladığı ifade edildi.

Almanya'da bir kişinin durumu ağır

Alman basınında yer alan bilgilere göre, ülkede salı gününden beri 10 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Bu vakaların 5'i Kuzey-Ren Vestfalya'da, 4'ü Baden-Württemberg ve biri de Rheinland-Pfalz eyaletinde görüldü.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İsviçre'de vaka sayısı 4 oldu

İsviçre'de ülkenin İtalya sınırında yer alan Ticino kantonundaki 70 yaşlarındaki bir erkeğin ardından Cenevre'de yaşayan bir kişide daha virüsüne rastlandığı belirtildi. Haberde, 28 yaşındaki erkek hastanın bi kaç gün önce İtalya'nın Milano kentine seyahat ettiği aktarıldı.

Ayrıca Graubünden kantonunda da 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece ülkede teyitli toplam vakanın 4'e çıktığı açıklandı.

Danimarka ve Norveç'te ilk vakalar görüldü

Danimarka Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandı.

Virüsün Kuzey İtalya'da kayak tatiline giden ve geçen pazartesi günü ülkeye dönen devlet televizyonu TV2 çalışanı Jacob Tage Ramlyng'de görüldüğü ifade edildi.

Ramlyng'ün ailesiyle birlikte İtalya'nın kuzeyinde yer alan ve birçok koronavirüs vakasına rastlanan Lombaridyo bölgesinde tatil yaptığı, 2 çocuğu ve eşine ise virüsün bulaşmadığı belirtildi.

Ailenin evlerinde iki hafta boyunca karantinada tutulacağı kaydedildi.

Norveç'te de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, Tromsö kentinde Norveç vatandaşı bir kadında Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

Hırvatistan'da 131 kişi gözlem altında

Balkanlar'da koronavirüsün ilk durağı olan Hırvatistan'da tespit edilen vaka sayısı 3'e ulaştı.

131 kişinin gözetim altında bulunduğu ülkede, virüsün yayılmasına karşı önlemlerin alınmaya devam edildiği açıklandı.

Kaynak: AA