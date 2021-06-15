Kovid-19 aşısının üçüncü dozu, organ nakli olmuş hastalarda virüse karşı antikoru artırabiliyor
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Kovid-19 aşısının üçüncü dozu, organ nakli olmuş hastalarda virüse karşı antikoru artırabiliyor

Kovid-19 aşısının üçüncü dozu, organ nakli olmuş hastalarda virüse karşı antikoru artırabiliyor
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

ABD'de yürütülen bir çalışmada, organ nakli yapılmış bazı hastalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ancak üçüncü dozu uygulandıktan sonra antikor seviyesinin yükseldiği gözlendi.

ABD'de yürütülen bir çalışmada, organ nakli yapılmış bazı hastalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ancak üçüncü dozu uygulandıktan sonra antikor seviyesinin yükseldiği gözlendi.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD'nin John Hopkins Üniversitesinden bilim insanları, organ nakli olmuş hastalarda üçüncü doz Kovid-19 aşısının vücudun antikor üretimine etkisini inceledi.

Çalışmada, organ nakli yapılan 30 hastaya iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Bu hastalardan 24'ünün antikor üretmediği, 6'sının ise düşük seviyede antikor ürettiği görüldü.

Hastaların tamamına 67 gün sonra üçüncü doz aşı yapıldı.

İlk iki dozda antikor üretimi düşük seviyede gözlenen 6 hastada daha çok antikor üretimi gözlenirken, virüse karşı antikor üretmeyen 24 hastanın 8'inin üçüncü doz aşının ardından antikor ürettiği tespit edildi.

Böylelikle üçüncü doz aşıdan sonra 30 hastada Kovid-19'a karşı antikor üretenlerin sayısı 6'dan 14'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinden çalışmayı yürüten Dr. Dorry Segev, çalışmanın, organ nakli yapılan hastalarda antikor üretiminin artışı noktasında "ümit verici" olduğunu söyledi.

Organ nakli hastalarında nakledilen organı vücudun reddetmemesi için hastalara bağışıklığı bastıran ilaçlar veriliyor ve bu durum da hastaları Kovid-19 salgınına karşı korumasız hale getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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