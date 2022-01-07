Kovid-19 aşısının menstrual döngüde yol açtığı değişiklikler geçici

Yapılan araştırma, Kovid-19 aşısı yaptıran kadınların menstrual döngülerinde yaşadıkları değişikliklerin geçici olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, kadınların menstrual döngülerini takip etmelerini kolaylaştıran ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış bir mobil uygulamayı kullanan 3 bin 959 kadının verileri incelendi.

Sonuçları "Obstetrics & Gynecology" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, menstrual döngüsü 24 ila 38 olan kadınlar, aşıdan önce ve sonraki toplam 6 döngüleri boyunca takip edildi.

Araştırmada, kadınlardan aşı ile ilgili bilgilerini de uygulamaya kaydetmeleri istendi.

Elde edilen verilerin, hiç aşı yaptırmayan kadınlarla kıyaslandığı araştırmada, kadınların Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonraki regllerinin ortalama olarak normalden bir gün geç başladığı tespit edildi.

Araştırmada, aşı olduktan sonraki regl gün sayısında herhangi bir değişiklik olmadığına işaret edildi.

Aşı yaptıran kadınların 358'inin aynı menstrual döngüde iki doz aşı yaptırdığı kaydedilen araştırmada, bunların bir sonraki regllerinin ortalama 2 gün uzadığı belirlendi.

Araştırmada, söz konusu 358 kişinin yaklaşık yüzde 10'unun bir sonraki regllerinin 8 veya daha fazla güne kadar uzadığı ancak bir süre sonra normal düzenlerine döndüğü ifade edildi.

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarının başlamasının ardından birçok ülkede kadınların, menstrual döngülerinin değiştiğine dair şikayetleri olmuştu.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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