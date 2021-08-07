Kovid-19 aşısı yaptıran Solhansporlu voleybolcular, taraftarlara da çağrıda bulundu
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Kovid-19 aşısı yaptıran Solhansporlu voleybolcular, taraftarlara da çağrıda bulundu

Kovid-19 aşısı yaptıran Solhansporlu voleybolcular, taraftarlara da çağrıda bulundu
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Spor

Efeler Ligi'nde mücadele eden Solhanspor Voleybol Takımı'nın oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra vatandaşları da aşı olmaya davet etti.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Solhanspor Voleybol Takımı'nın oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra vatandaşları da aşı olmaya davet etti.

En az bir doz aşı olanların oranı en düşük illerden Bingöl'de Solhansporlu oyuncular ve kulüp başkanı Ziya Sözen, İl Sağlık Müdürlüğünce Genç Caddesi'nde kurulan stantta Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Kulüp başkanı Sözen gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların talebini arttırmak amacıyla sporcuların bu standa gelerek aşı olduğunu söyledi.

Herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Sözen, "Bütün kardeşlerimizi halkımızın sağlığı için aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Özellikle genç kardeşlerimiz bu sene Solhanspor'u sahada izlemek, maçlarımızı yerinde takip etmek istiyorlarsa, aşılarını olsunlar." diye konuştu.

Takım kaptanı Kadir Cin ise "Bu sene maçlarımızda bizi desteklemek istiyorsanız, sağlığınız için lütfen aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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