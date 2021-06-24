Kovid-19 aşısı yapıldıktan sonra da kurallara uyulması uyarısı
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Kovid-19 aşısı yapıldıktan sonra da kurallara uyulması uyarısı

Kovid-19 aşısı yapıldıktan sonra da kurallara uyulması uyarısı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Devlet Hastanesinde görevli Dr. Aslı Yasemen Savaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılanların da maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

Tokat Devlet Hastanesinde görevli Dr. Aslı Yasemen Savaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılanların da maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

Savaş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde acil serviste görev yaptığını söyledi.

Salgının ilk başladığı dönemde şikayeti olanların da olmayanların da hastaneye başvurduğunu aktaran Savaş, "Bende de var mı?' diye kontrol ettirmeye gelenler de oldu. İlk zamanlar şikayetleri olanlara PCR testi yaptık. Sistem oturunca testleri arttırmaya başladık. Hastalarımızın çoğu taburcu oldu. Durumu kötü olanları yoğun bakıma yatırdık. "dedi.

Salgına karşı çok iyi mücadele verildiğini vurgulayan Savaş, şöyle devam etti:

"Mutluyum. Hiçbir hastayı mağdur etmedik. Kimse tedavisiz kalmadı. Sürecin ilk başında çok korktuk, ne zaman Kovid olacağız diye. Bir gün olacağımızı hepimiz biliyorduk. Bu nasıl olacak, atlatabilecek miyiz, hep bunun endişesini taşıdık. Ben de Kovid-19 oldum, hafif atlattım. Çünkü aşılarımı olmuştum. Her gün evimize gittiğimizde ev halkından kendimizi izole ederek temizliğimiz yaptık. Yakınlarımızı emniyete almadan görüşmedik. Yaşlı olduğu için annemi aylarca görmedim."

Savaş, artık vaka sayılarının azalmaya başladığını dile getirerek, "Aşılama çok hızlı biçimde devam ediyor. Aşılamanın geri dönüşünü hızlı biçimde alacağımıza inanıyorum. İnşallah normal hayata yavaş yavaş döneceğiz. Hekim olarak tavsiyem, aşı olsak da yine kendimizi korumaya devam etmeliyiz. Aşılama süreci ilerledikçe umarım maskeleri atacağız ve bunu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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