Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı
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Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

14.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:46
Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

Konya'nın Yunak, Seydişehir, Hadim, Yalıhüyük, Bozkır ve Beyşehir ilçelerinde de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

Konya'nın Yunak, Seydişehir, Hadim, Yalıhüyük, Bozkır ve Beyşehir ilçelerinde de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin akşam saatlerinde aşı olması ile önceki günlerde 81 ile dağıtımı yapılan aşıların, sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

Yunak'ta sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Yunak'taki aile sağlığı merkezlerinde aşı oluyor.

Seydişehir

Seydişehir'de de CoronaVac aşısı, ilk olarak Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Deniz ve dahiliye uzmanları Mustafa Yıldırım ile Bekir Borazan'a yapıldı.

Hadim

Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Balasar, ilçede ilk aşıyı kendisinin yaptırdığını belirterek, "Aşılama çalışmaları ilk önce sağlık çalışanları ile uygulanmaya başladı. Milletimize aşı vurulmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Yalıhüyük

Yalıhüyük'te ise aile hekimi Selman Pelit ve ilçede görev yapan 11 sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Bozkır

Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, "Aşılama programının başlamasıyla, Kovid-19 salgını ile mücadelede yeni bir dönem başlamış oldu. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için bugünün öneminin farkında olarak aşılama programına bütün toplumumuzu destek olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beyşehir

Beyşehir'de ilk CoronaVac aşısı, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılara uygulandı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kendir, "Aşılar sadece kişileri korumaz, hastalığın kişiler arası yayılımını önleyerek tüm toplumu korur. O yüzden aşı olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Beyşehir'e sağlıkçılara uygulanmak üzere toplam 568 doz aşının geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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