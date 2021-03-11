Kovid-19 aşılarının ücretsiz dağıtılması için gösteri düzenlendi
11.03.2021 23:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:01
New York'ta aktivistler ve bir grup sağlık çalışanı, ilaç şirketlerinin "kardan çok insanlara" öncelik vermesi ve Kovid-19 aşılarının dünya çapında ücretsiz ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlama çağrısı ile Pfizer binası önünde gösteri düzenledi.
New York'ta aktivistler ve bir grup sağlık çalışanı, ilaç şirketlerinin "kardan çok insanlara" öncelik vermesi ve Kovid-19 aşılarının dünya çapında ücretsiz ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlama çağrısı ile Pfizer binası önünde gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol