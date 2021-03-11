Kovid-19 aşılarının ücretsiz dağıtılması için gösteri düzenlendi

New York'ta aktivistler ve bir grup sağlık çalışanı, ilaç şirketlerinin "kardan çok insanlara" öncelik vermesi ve Kovid-19 aşılarının dünya çapında ücretsiz ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlama çağrısı ile Pfizer binası önünde gösteri düzenledi.