Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Aşı yaptıran vatandaşlar Aşıların vurulması Aşı yaptıran vatandaşlar ile röportaj Aşı için sıra bekleyen vatandaşlar ANKARA - Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı.
Aşı yaptıran vatandaşlar
Aşıların vurulması
Aşı yaptıran vatandaşlar ile röportaj
Aşı için sıra bekleyen vatandaşlar ANKARA - Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı