Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı
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Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Aşı yaptıran vatandaşlar Aşıların vurulması Aşı yaptıran vatandaşlar ile röportaj Aşı için sıra bekleyen vatandaşlar ANKARA - Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı.

Aşı yaptıran vatandaşlar

Aşıların vurulması

Aşı yaptıran vatandaşlar ile röportaj

Aşı için sıra bekleyen vatandaşlar ANKARA - Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı

Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı
Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı
Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı
Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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