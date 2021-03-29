Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı

Aşı yaptıran vatandaşlar Aşıların vurulması Aşı yaptıran vatandaşlar ile röportaj Aşı için sıra bekleyen vatandaşlar ANKARA - Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı kronik hastaların aşılanmasına başlandı.