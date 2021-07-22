Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı, bayram tatili süresince de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı, bayram tatili süresince de devam ediyor.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

Aşıya yoğun ilgi, bayram tatili süresince de sürüyor. Bu kapsamda, Kovid-19 aşılarının uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde vatandaşların kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

İkinci doz aşısını yaptırmak için hastaneye gelen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Serkan Sancar, hastanenin kalabalık olduğuna dikkati çekerek, aşıya gösterilen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Üniversitelerin açılmasını istediğini belirten Sancar, "Uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu düşünüyorum. Yüz yüze eğitimin en iyi aracı da aşı olup, toplumsal bağışıklığı sağlamak. Umarım halkımız aşıya önem verir, toplumsal bağışıklığa katkıda bulunur." dedi.

"Aşı olmak vatanımız için bir görev sonuçta"

Üniversite öğrencisi Batuhan Ersoy da ilk doz aşısını daha önce olduğunu, bugün de ikinci doz aşısını yaptırmaya geldiğini ifade etti.

Kararsız kalan vatandaşlara seslenen Ersoy, hastalığın çaresi aşıyken herkesin bir an önce aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

İlk doz aşısını olmak için hastaneye gelen 20 yaşındaki Atahan Ersoy ise "Toplumsal bağışıklık adına oldukça önemli adımlar atılıyor. Herkes gelsin aşısını vurdursun. Hiç kimsenin aklında soru işareti olmasına gerek yok. Aşı olmak, vatanımız için de bir görev sonuçta." diye konuştu.

İkinci doz aşısını yaptırmak için sıra bekleyen Yıldız Kulaksız da, Kovid-19'u ağır şekilde geçirdiğini, hastalığın çok kötü olduğunu belirterek, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı