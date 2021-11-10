Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
New York'un Staten Island bölgesinde bir araya gelen "America First (Önce Amerika)" ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Staten Island Üniversitesi önünde düzenledikleri gösteride Kovid-19 aşı zorunluluğunu protesto etti.
New York'un Staten Island bölgesinde bir araya gelen "America First (Önce Amerika)" ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Staten Island Üniversitesi önünde düzenledikleri gösteride Kovid-19 aşı zorunluluğunu protesto etti.