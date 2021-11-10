Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi - Haberler
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Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

New York'un Staten Island bölgesinde bir araya gelen "America First (Önce Amerika)" ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Staten Island Üniversitesi önünde düzenledikleri gösteride Kovid-19 aşı zorunluluğunu protesto etti.

New York'un Staten Island bölgesinde bir araya gelen "America First (Önce Amerika)" ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Staten Island Üniversitesi önünde düzenledikleri gösteride Kovid-19 aşı zorunluluğunu protesto etti.

Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi

Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi

Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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