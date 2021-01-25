Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı
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Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı

25.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:56
Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.37 itibarıyla 1 milyon 247 bin 38 kişi aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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