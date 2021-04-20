Kovid-19 aşı takviminde üretim ve imalat sektörüne öncelik verilmesi istendi
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Kovid-19 aşı takviminde üretim ve imalat sektörüne öncelik verilmesi istendi

Kovid-19 aşı takviminde üretim ve imalat sektörüne öncelik verilmesi istendi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takviminde hizmet, üretim ve imalat sektörüne öncelik verilmesini talep etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takviminde hizmet, üretim ve imalat sektörüne öncelik verilmesini talep etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal ve ticari hayatın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aşılamanın önemli olduğunu belirten Sadıkoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla işletmelerin zor günler yaşadığını aktardı.

"Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aşılama takviminde yaş farkı olmaksızın hizmet, üretim ve imalat sektöründe çalışanlara öncelik verilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullanan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Şuana kadar ülkemizde 20 milyonu aşkın, Malatyamızda da 208 bin aşının vurulduğunu görüyoruz. Bir an önce sürü bağışıklığı denen toplumun büyük bölümünün bağışıklık kazanması için toplumla iç içe olan hizmet sektörü başta olmak üzere ticari hayatta yer alanların aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunduğumuzu da belirtmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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