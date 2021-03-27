Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçiliyor
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Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçiliyor

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni gruba geçtiklerini belirterek, 60 yaş üstü vatandaşların eşleri ile aşı olabileceklerini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni gruba geçtiklerini belirterek, 60 yaş üstü vatandaşların eşleri ile aşı olabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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