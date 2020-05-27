HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kovid-19 anneleri bebeklerini emzirebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Koronavirüs (Kovid-19) pozitif annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesini tavsiye ediyorum.

Kovid-19 anneleri bebeklerini emzirebilir
27.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:41

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Koronavirüs (Kovid-19) pozitif annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karabayır, emzirilmeyen bebeklerde, en az 4 ay yalnız anne sütü ile beslenen bebeklere oranla zatürre nedeniyle hastaneye yatma riski yaklaşık 4 kat fazla olduğunu belirtti.

Karabayır, "Ayrıca solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere enfeksiyonların sıklığı ve şiddeti artıyor. Büyüme, gelişme ve bağışıklık sistemleri için tüm hijyen kuralları sağlanarak koronavirüs pozitif annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüse yakalanan annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeye devam etmesi gerektiğini belirten Karabayır, "Yapılan çalışmalarda amniyotik sıvı, anne sütü, kordon kanı veya yenidoğan faringeal sürüntü örneklerinde virüs saptanmamış. Koronavirüsün emzirme yoluyla bulaştığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Anne sütünün faydalarından bahseden Karabayır, şunları kaydetti:

"Yenidoğan gereksinimlerine göre düzenlenebilen eşsiz besleyici özelliği yanı sıra anne sütü, bebeği çeşitli enfeksiyonlardan koruyan biyoaktif maddeler, büyüme ve gelişmeyi etkileyen hormon ve büyüme faktörleri, immün sistemi düzenleyen faktörler ve antiienflamatuar maddeler içeriyor. Bu nedenle anne sütü ile beslenen bebeklerde kulak iltihabı, zatürre, ishal başta olmak üzere enfeksiyonlar nadir görülür. Oysa, anne ve bebeğin doğumdan hemen sonra ayrılması bebeği yaşamın ilk yılında koronavirüs dahil olmak üzere ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi koronavirüs pozitif ya da şüphesi olan annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmeleri gerekiyor. Anneler bebeğine dokunmadan önce ellerini 20 saniye sabun ve suyla yıkamalı veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanmalı. Anne bebeği beslerken tıbbi maske takmalı. Maske kullanırken, maskeler nemlenince değiştirilmeli, kullanılmış maskeler hemen atılmalı, maskeler yeniden kullanılmamalı, maskenin önüne dokunulmamalı ve arkasından çözülmeli. Mendil içerisine hapşırılmalı veya öksürülmeli, mendil kullandıktan sonra hemen atılmalı ve sabun ve su ile eller 20 saniye süresince yıkanmalı veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmaya özen göstermeli. Ayrıca yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Annenin maskesi yoksa bile emzirmeye devam edebilir."

Emzirme ile artan oksitosin hormonunun, annenin ruhsal durumunda olumlu etki yaratarak anneyi depresyondan koruduğu bilgisini veren Karabayır, "Annenin bebeğinden ayrılmasının hem anne hem de bebekte yaratacağı stresin SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş anne ve bebekte hastalık seyrini daha da kötüleştirebileceği unutulmamalıdır. Anne sütü ile beslenmenin tüm bu üstün yararları nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü de salgınlar gibi olağanüstü durumlar sırasında anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesini destekliyor." ifadelerini kullandı.

"Bebekleri emzirme mümkün değilse sağılmış anne sütü ile beslenmesi gerekir"

Karabayır, emzirmenin mümkün olmadığı durumlarda bebeklerin sağılmış anne sütü ile beslenmesi gerektiğini belirtti.

Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne sütünün sağılması için makine şart değil. Anneye öncelikle elle sağma öğretilmeli. Pompa kullanılacaksa, anneye özel olmalı. Anne ve anneye yardım eden diğer yetişkinler, sağımdan ve pompa ile biberon parçalarına dokunmadan önce ellerini yıkamalı ve her kullanımdan sonra pompanın temizliği yapılmalı. Sağım öncesi memenin temizlenmesi veya biberon ya da süt poşetlerinin dış yüzeylerinin temizlenmesine gerek yok. Emzirmenin, annede Kovid-19 klinik seyrini olumsuz etkilediğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor. Eğer Kovid-19 kesin ya da şüphesi olan anne meme üzerine öksürdü ise, nazikçe sabun ve ılık su ile en az 20 saniye beslenmeden önce memeyi yıkaması gerekiyor. Her emzirmeden önce veya sütünü sağmadan önce memeyi yıkaması gerekmiyor. Sağılan anne sütü, tercihen anne tarafından, değilse hastalık belirtisi olmayan yetişkin tarafından ve temiz bir fincan ve/veya kaşık kullanılarak, ellerini yıkadıktan sonra bebeğe verilmeli. Kesin ya da olası Kovid-19 tanılı bir anne, kendini yeterince iyi hissettiğinde, tanıdan sonra belirli bir süre beklemeksizin emzirmeye başlayabilir."

Kovid-19'lu anneler için anne-bebek teması ve emzirmeye ilişkin kararların sağlık ekibi ile birlikte anne ve aile tarafından alınması gerektiğini belirten Karabayır, "Sağlık personeli anne-bebek çiftini anne sütü verme konusunda desteklenmeli, teşvik etmelidir. Emzirme anne ve çocuk arasında benzersiz bir ilişki yaratarak hastanede kalış süresini ve pandemi nedeniyle karantina ve stresle bağlantılı olumsuz etkilerini azaltacak, en önemlisi bebeği enfeksiyondan koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Ekonomi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Ekonomi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı Ekonomi
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Ekonomi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada Ekonomi
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Michael Jordan Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Ramazan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kovid-19 anneleri bebeklerini emzirebilir - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:44:06. #1.14#
title