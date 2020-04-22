Kovid-19'a yönelik "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmette
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Kovid-19'a yönelik "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmette

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezince (SABİM) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan ve yazılı mesaj üzerinden vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilecek "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi.

22.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:50
Kovid-19'a yönelik

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezince (SABİM) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan ve yazılı mesaj üzerinden vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilecek "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan algoritma çerçevesinde hazırlanan ve bugün itibarıyla hizmete sunulan danışma hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlanacak.

Vatandaşlara bu hizmet için tahsis edilen "0541 888 0184" numaralı Whatsapp hattı üzerinden verilecek danışmanlık hizmeti kapsamında riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda detaylı bir yönlendirme hizmeti sunulacak.

Vatandaşlar, Kovid-19 hakkındaki genel bilgiler, korunma yolları, tıbbi maske kullanımına kadar birçok konuya ilişkin merak edilen sorulara yanıt bulabilecek. Soruların yanıtlarına uzman videoları, afişler, broşürler, kitapçıklar gibi birçok yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla ulaşılacak.

Hizmetten nasıl yararlanılacak

Söz konusu iletişim numarası telefon rehberine eklendikten sonra SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'na herhangi bir şey yazıldığında vatandaşları, "Bu hat, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs hastalığı (Kovid-19) hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin başında yer alan rakamı yazarak cevaplayınız." yazılı bir ekran karşılıyor.

Tuşlama işlemi yapıldıktan sonra algoritma sorularına ve verilen cevaplara göre hastalık şüphesinin değerlendirilmesi yapılıyor. Riskli kişiler belirtilerine ve durumlarına göre SABİM bünyesindeki sağlık personeline, sağlık kurumlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ve aile hekimlerine yönlendiriliyor ve SABİM tarafından takibi yapılıyor.

Merak edilen soru başlıklarına ilişkin de konu başlıkları numaraları tuşlanarak Kovid-19 hakkındaki doğru, güncel bilgilere ulaşılabiliyor.

Telefon ekranına şu konu başlıkları geliyor:

"- Koronavirüs'ten korunmak için yapılabilecekler

Koronavirüs hakkında genel bilgi videoları

Koronavirüs'ten korunma yolları videoları

Uzman görüşleri videoları

Kamu spotları

Kitapçık, afiş ve el ilanı

Biz Bize Yeteriz Türkiyem Bağış Kampanyası"

Bu konu başlıklarının altında da her bir konuyla ilgili numaralandırılmış birbirinden farklı bilgiler yer alıyor.

Kaynak: AA

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