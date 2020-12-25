Kovid-19'a yenilen doktorun adı çalıştığı hastanenin yoğun bakım servisine verildi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken yaşamını kaybeden doktor Mehmet Atilla Baran'ın adı, görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisine verildi.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde 23 yıldır görev yapan Baran, 26 Eylül'de rahatsızlanınca yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre görev yaptığı hastanede tedavisine devam edilen Baran, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

Baran, tüm çabalara karşın 8 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Görev yaptığı hastane yönetiminin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine, Baran'ın ismi, yatak sayısı arttırılarak 2. basamak yoğun bakım seviyesine yükseltilen servise törenle verildi.

Törene İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ayhan Korkmaz, Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Orhan Rahmi Fesçekoğlu, hastane başhekimi Dr. Ömer Koçak ve Baran'ın arkadaşları katıldı.

"Tüm sağlık çalışanları üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor"

Ağabey Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin doktorluk mesleğini çok sevdiğini, 1997 yılından bu yana Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yaptığını söyledi.

Kovid-19 tedavisi görürken ekim ayında kardeşinin hayatını kaybettiğini belirten Baran, "Bu süreçte tüm sağlık çalışanları Atilla gibi üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Benim kardeşim sağlık çalışanları arasında bir simge oldu. Hastane var oldukça kardeşimin adı o yoğun bakım ünitesinde yaşayacak. Onun ismini burada yazılı gördüğümde bir kez daha gurur duyarken aynı zamanda hüzünlendim. Benim insanlardan isteğim tedbirlere uymaları." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler