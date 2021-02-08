"Kovid-19'a yakalanma kaygısı hastaneden uzaklaştırıyor"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Ordu Üniversitesi'nde görevli iki öğretim üyesinin yaptığı araştırmanın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma endişesinin insanları hastanelerden uzaklaştırdığını, önümüzdeki dönemde kronik ve ek hastalıklarda artış yaşanabileceğini ortaya...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Ordu Üniversitesi'nde görevli iki öğretim üyesinin yaptığı araştırmanın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma endişesinin insanları hastanelerden uzaklaştırdığını, önümüzdeki dönemde kronik ve ek hastalıklarda artış yaşanabileceğini ortaya koyduğu bildirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nur Perihan Tosun ve Ordu Üniversitesinde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Taşkın Kılıç, Kovid-19 sonrası insan yaşamının nasıl şekilleneceğine dair araştırma yaptı.

Bu çerçevede, Kovid-19'u atlatan 1014 kişiyle görüşülerek yaşantılarındaki değişimler soruldu.

Kovid-19 sonrasında insanların hayatında değişecek temel unsurlar hakkında ipuçları arayan öğretim üyeleri, insan ilişkileri ve sosyalleşme, komşuluk, iletişim, mesafe, özgürlük anlayışı, kalabalık ortamlar, doğaya yöneliş, mesai anlayışı ve tatil gibi unsurların değişeceği sonucuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosun, salgınla birlikte insanlarda hastaneye gitme çekincesinin ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar koronavirüs öncesinde sağlık hizmetlerini çok fazla kullanıyordu. Şu anda ise insanlar hastanelere gitmekte endişe duyuyor. Bunun sebebi ise koronavirüse yakalanma kaygısıdır. Bu nedenle insanlar sağlık ihtiyaçlarını ertelediler. Bu konuda kronik hastaların takibi çok önemlidir. Kanser hastalıklarının erken tanısı çok önemlidir. İnsanlar hastanelere gitmelerini erteledikleri için maalesef bundan sonraki süreçte koronavirüs hayatımızdan çıksa bile kronik ve ek hastalıklarda artış yaşanacak. Örneğin kanserler erken tanıda değil de ikinci ya da üçüncü evrelerde ortaya çıkacak. Maalesef böyle olumsuz bir tablo ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için 'Teletıp' geliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığının da projeleri var. İnsanların sağlık takipleri online olarak 'Teletıp' üzerinden takip edilecek."

Tosun, Türkiye'de söz konusu salgının başarılı bir şekilde yönetildiğine dikkati çekerek, Kovid-19 sonrasında da sağlık ihtiyaçlarının ertelememesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde